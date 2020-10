Dans LéNA cette semaine: «Le football est un art comme tous les autres» clame Arsène Wenger

Il a entraîné Arsenal durant 22 ans, jusqu’en mai 2018, et a gagné 17 titres nationaux avec le club anglais. Attablé à une terrasse de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Arsène Wenger, 71 ans depuis ce jeudi, se confie à l’occasion de la sortie de son livre Ma vie en rouge et blanc . Avec sa finesse habituelle. « Il y a une forme d’attirance magnétique du joueur pour l’herbe qui peut faire de lui un héros ou un mal-aimé », confie l’ancien joueur français. « L’herbe, c’est fantastique. J’avais un jardinier à Arsenal qui parlait de sa pelouse comme d’une femme. » « Le football est un art comme les autres », clame Arsène Wenger. « Il peut être décevant, mais il peut aussi être très beau et nous faire oublier la banalité, l’ennui et la dureté du quotidien. En même temps, c’est une expression collective, comme une chorégraphie. Le football peut vous transporter dans un monde fabuleux. »

