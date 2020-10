L'euro et la livre britannique reculaient légèrement face au dollar jeudi

Mais la légère baisse de la livre face au billet vert entame à peine les gains marqués de la monnaie britannique, qui gagne toujours plus de 1,5% sur la semaine face au billet vert.

Vers 09h10 GMT (11h10 heure belge), l'euro cédait 0,14% face au dollar, à 1,1844 dollar pour un euro, et la livre reculait de 0,37%, à 1,3101 dollar pour une livre sterling.

"La livre reste au-dessus de 1,31 dollar due à l'idée qu'il doit y avoir au moins une voie vers un accord" commercial post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni, a commenté Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Après une semaine de blocage, le Royaume-Uni et l'Union européenne reprennent jeudi à Londres leurs négociations, avec d'importantes divergences à combler et très peu de temps pour échapper au "no deal".