Ferrari a récupéré le droit exclusif d'utiliser la marque Testarossa

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a récupéré le droit exclusif d'utiliser la marque Testarossa, a indiqué jeudi la Cour européenne de Justice. En 2017, un tribunal allemand avait jugé que Ferrari n'avait plus utilisé le nom emblématique depuis longtemps et qu'il n'était donc plus protégé.

Par Belga