Etex vend sa filiale productrice de tuiles Creaton

Creaton a été fondée en 1992 en Allemagne et acquise en 2005 par Etex. Le groupe emploie 1.250 personnes et dispose de 12 sites de production de tuiles et d'accessoires pour l'Allemagne, la Pologne, l'Europe du sud-est et le Benelux. La société est actuellement numéro un en Allemagne et en Pologne pour les tuiles en argile et numéro deux en Hongrie et en Europe du sud-est.

Terreal, le nouveau propriétaire de Creaton, a plus de 150 ans d'expérience dans la production de matériaux de construction en terre cuite et est spécialisé dans quatre domaines: toiture, panneaux solaires, structure, revêtement et décoration. Terreal emploie plus de 2.000 personnes sur 23 sites en France et dans le monde.

La vente représente "une étape stratégique", selon Etex; la conclusion du changement de stratégie amorcé il y a deux ans. L'ambition du groupe est désormais de "devenir un acteur mondial dans les technologies de construction légères, durables, rentables et qualitatives". Les tuiles de toit d'argile et de béton ne rentrent plus dans cette image.