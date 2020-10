Coronavirus: le Comité de concertation avancé à ce jeudi soir

Le Comité de concertation de ce vendredi a été avancé à ce jeudi. Une première discussion aura lieu ce soir, comme ce fut le cas pour les deux autres Comités de concertation. Celui-ci aura pour tâche principale de s’accorder sur l’adaptation des protocoles sanitaires en vigueur dans plusieurs secteurs à l’évolution de l’épidémie, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, devant la Chambre.

La réunion se déroulera par vidéoconférence, compte tenu de la propre décision du Comité de concertation selon laquelle le télétravail est la règle.

Les chiffres de contamination progressent de manière exponentielle et la tension devient de plus en plus forte dans les hôpitaux. Vendredi passé, le comité de concertation a décidé de réduire la bulle sociale, de fermer le secteur de l’Horeca et d’instaurer un couvre-feu. Il a également donné une semaine aux secteurs dont l’activité est réglée par un protocole sanitaire, comme le sport et la culture, pour adapter celui-ci en coordination avec le commissaire du gouvernement à la lutte contre le coronavirus.