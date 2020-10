Romelu Lukaku, la machine à buts de l’Inter: «Il est actuellement le meilleur attaquant du monde»

Décidément, Romelu Lukaku semble inarrêtable. De nouveau buteur ce mercredi à l’occasion de la réception de Mönchengladbach en Ligue des champions (2-2), le Belge affole son compteur. L’attaquant de l’Inter en est dorénavant à six réalisations en cinq matches disputés avec son club cette saison. Sans oublier les trois roses plantées par le principal intéressé avec les Diables rouges en Ligue des Nations.

« Cela prouve que son transfert en Italie était une bonne chose », relevait Federico Pastorello, l’agent du joueur belge, au micro de Sky Sports. « L’Inter est une grande famille et les supporters sont complètement fous de lui. Romelu est quelqu’un de sensible. Il a besoin d’amour. En termes de qualités, d’attitude et de mentalité, il est actuellement le meilleur attaquant du monde. »

Des propos flatteurs concernant Lukaku qui, ce mercredi, a permis à son équipe de décrocher un point en Ligue des champions.