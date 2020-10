Tour d’Italie: Hindley vainqueur de l’étape du Stelvio, Kelderman nouveau maillot rose

Une échappée de 15 coureurs

Quinze coureurs ont composé l’échappée de la journée dès la première difficulté du jour, le Campo Carlo Magnio (2e catégorie), après 14 kilomètres seulement, avec encore Thomas De Gendt, comme la veille, et son équipier chez Lotto Soudal le Britannique Matthew Holmes.

Les autres coureurs étaient le vainqueur de la veille, l’Australien Ben O’Connor, avec le Sud-Africain Louis Meijtjes de la formation NTT Pro Cycling, l’Italien Filoppo Ganna et le Britannique Ben Swift (Ineos Grenadiers), les Italiens Fabio Felline (Astana) et Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), le Français Stéphane Rossetto (Cofidis), le Portugais Ruben Antonio Almeida Guerreiro (EF Pro Cycling), l’Espagnol Daniel Navarro Garcia (Israel Start-Up Nation), trois coureurs de l’équipe Movistar, l’Italien Dario Cataldo et les Espagnols Antonio Pedrero Lopez et Sergio Samitier, ainsi que l’Américain Joseph Dombrowski (EAU-Team Emirates).