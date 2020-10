France: le couvre-feu étendu à 38 nouveaux départements

En France comme partout en Europe, la deuxième vague est là » a commencé le Premier ministre français Jean Castex lors d’une conférence de presse ce jeudi. « L’heure est grave » sur le plan sanitaire, au point que Jean Castex est remonté en première ligne pour annoncer le basculement de 38 nouveaux départements en « alerte maximale » contre le covid-19, avec de nouveaux couvre-feux à la clef.

Six jours après les couvre-feux instaurés entre 21h et 6h dans les métropoles de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier et Toulouse, plusieurs nouvelles villes – et parfois des départements entiers – sont désormais également concernés par des couvre-feux nocturnes.