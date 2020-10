Coronavirus: la ministre Glatigny veut faciliter la mise à disposition d’étudiants (para)médicaux

Face au rebond épidémique, et pour renforcer le personnel sanitaire actuellement sur la brèche, la ministre en charge de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), entend faciliter la mise à disposition d’étudiants des filières médicales et paramédicales pour les services de soins, a-t-elle fait savoir jeudi.

Afin de répondre aux demandes des hôpitaux, notamment universitaires, des maisons de repos et des autorités régionales, celle-ci annonce qu’une circulaire facilitant la mise à disposition des étudiants, et en particulier ceux de bloc 3-4 (3e et 4e année) et de spécialisations, était actuellement en cours d’élaboration.