Standard – Rangers: les Rouches défaits sous le déluge pour leur entrée en lice en Europa League (0-2)

En effet, si les Rouches n’ont pas été vernis par l’arbitrage, les visiteurs l’ont davantage été, eux qui ont planté la première rose de la rencontre sur un penalty qui fait débat (poussée fautive au préalable sur Vanheusden ?). Le but de Tavernier aurait pu être le seul de cette rencontre car les Rouches ont vu des tentatives de Muleka repoussées à deux reprises par la barre transversale.

Et puis, que dire de la seconde période disputée sous le déluge et sur un terrain gorgé d’eau, mais également du lob phénoménal de Roofe, auteur du break dans les arrêts de jeu.

À noter que pour le duel de ce jeudi soir (le 250e match européen du Standard), Philippe Montanier pouvait compter sur les retours de Muleka et Amallah dans son effectif. Le technicien des Rouches devait par contre se passer des services de Balikwisha, Raskin et Sissako, testés positifs au coronavirus et écartés du groupe.

Les tournants du match

19e. L’arbitre ne voit pas une poussée (fautive ?) sur Vanheusden mais bien une faute de main de Gavory par la suite. C’est penalty ! Tavernier ouvre le score alors que Bodart était parti du bon côté.

28e. Centre parfait de la droite de Fai vers Muleka dont la reprise de la tête est repoussée par la barre transversale.

45e+3. Centre de la gauche de Lestienne vers Muleka qui envoie à nouveau le ballon sur la barre, après l’avoir touché de la main. L’arbitre n’avait rien remarqué…

47e. Tavernier décale Morelos qui perd son duel face à Bodart, bien sorti à sa rencontre.

60e. Arrêt cinq étoiles de Bodart qui repousse un envoi puissant et croisé de Morelos.

90e+3. Lob phénoménal de Roofe qui surprend Bodart. C’est 0-2.

La fiche technique

Les buts : 19e Tavernier sur pen (0-1), 90e+3 Roofe (0-2).

Standard : Bodart, Vanheusden, Gavory, Dussenne (78e Jans), Fai (63e Carcela), Bastien, Cimirot, Bokadi, Amallah (72e Cop), Lestienne (72e Avenatti), Muleka (46e Oulare).

Rangers : Mc Gregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic (43e Ughelumba), Arfield, Hagi (67e Aribo), Kamara, Jack, Morelos (74e Roofe), Kent.

Cartes jaunes : Dussenne, Mc Gregor, Ughelumba, Bastien, Hagi, Bokadi, Roofe.

Arbitre : M. Kehlet.

