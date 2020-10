Pour ses 25 ans, Bpost Banque veut aller "à contre-courant" des tendances du secteur

Avec la crise du coronavirus et le confinement, l'entreprise, qui compte 620.000 clients actifs, a constaté une augmentation extrêmement sensible de l'utilisation des canaux digitaux, explique Frédéric Jonnart, son directeur marketing et ventes.

Bpost Banque souhaite à présent pouvoir anticiper les évolutions à venir en opérant une seconde transformation, tout en préservant son identité et ses spécificités, poursuit le responsable.