Yves Van Laethem: «Sans inclinaison nette de la courbe, le reconfinement sera incontournable»

Le porte-parole de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, était l’invité du JT de RTL-TVI. Le scientifique considère que, si les chiffres ne diminuent pas, le confinement ne pourra pas être évité : « Si dans le milieu de la semaine prochaine, on n’a pas une inclinaison nette il faudra faire quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus c’est le confinement. »

Alors que plusieurs experts comparent la situation wallonne, et plus particulièrement celle de la province de Liège, à la Lombardie lors de la première vague, Yves Van Laethem se veut plus rassurant. « On ne sera pas dans la situation de la Lombardie, on peut encore envoyer des patients dans des provinces proches. Il y a des grosses différences entre le nord et le sud du pays. »