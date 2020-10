Marius Gilbert sur un reconfinement généralisé: «Je pense qu’on n’a pas le choix»

Cela va être difficilement incontournable si on ne veut pas aboutir à une situation de saturation hospitalière comme en Italie. On vient de passer en phase 2A, après il y a la phase 2B. Et puis après c’est tout. » Marius Gilbert, invité au JT de la RTBF, n’y va pas par quatre chemins lorsqu’on lui demande si un reconfinement généralisé est nécessaire en Belgique.

« Je pense qu’on n’a pas le choix. Plus on intervient tôt, plus l’impact de l’intervention sera important. On ne va pas y échapper si on veut éviter ce genre de situation comme en Italie lors de la première vague . »