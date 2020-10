Coronavirus: les cas à l’école ont plus que doublé en une semaine

Entre le 12 et le 18 octobre, 5.476 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été signalés aux services de promotion de la santé à l’école (PSE) dont 3.612 parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, indique jeudi l’Office national de l’Enfance (ONE).

Si les cas ne concernent que 0,4 % des 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’organisme constate que le nombre de cas a plus que doublé dans les écoles maternelles, primaires et secondaires entre la deuxième et la troisième semaine d’octobre (1.696 contaminations contre 3.612).