Europa League: fin de match tendue au Standard après le but de Roofe, un ancien joueur d’Anderlecht (photos)

On disputait les arrêts de jeu entre le Standard et les Glasgow Rangers en Europa League quand Roofe a vu que Bodart était avancé. Le joueur visiteur a alors tenté sa chance à distance et son lob, depuis le milieu de terrain, était phénoménal. Nettement moins que sa célébration vu qu’il a été provoquer le public liégeois, mettant le feu aux poudres de manière lamentable…

Si les 2.880 supporters liégeois étaient nerveux, eux qui n’avaient pas hésité à siffler l’ancien Anderlechtois dès son entrée au jeu, que dire des événements survenus juste avant la rentrée aux vestiaires ! En effet, la fin de match était tendue. Les provocations se sont multipliées !