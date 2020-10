Arnaud Bodart après la défaite du Standard face aux Rangers sous le déluge: «Le ballon ne roulait plus»

Grosse déception dans le vestiaire liégeois après la défaite du Standard face aux Glasgow Rangers en Europa League (0-2). « Je suis déçu car nous n’avions pas mal commencé ce match », résumait Arnaud Bodart au micro de la RTBF. « Malheureusement, j’ai raté un peu un dégagement et nous avons été malchanceux par la suite avec un corner, un penalty et le but d’ouverture qui a suivi. Qu’à cela ne tienne, nous avons eu quelques belles occasions ensuite ».

Difficile par contre de faire le jeu après le repos vu les conditions climatiques : un véritable déluge s’est abattu sur Sclessin ! « Nous avons mal entamé ce second acte. Puis le ballon ne roulait plus, ce qui nous compliquait encore davantage la tâche. Quant au second but, il n’a pas changé grand-chose à la donne ».