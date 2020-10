Philippe Montanier après la défaite du Standard face aux Rangers: «Notre niveau était insuffisant»

Quelle est votre première analyse?

La première mi-temps a été plutôt équilibrée. On prend un but sur une faute de main commise par inadvertance. On a eu aussi quelques bonnes réactions avec une barre et Arnaud (Bodart) n’a pas trop d’arrêts à effectuer. La deuxième période a été beaucoup plus compliquée parce qu’il fallait élever notre niveau de jeu et qu’on n’a pas réussi à le faire, même si les intempéries n’ont pas aidé. Je sais que c’est pareil pour les deux équipes, mais ça favorise toujours un peu l’équipe qui défend.

Vous êtes d’accord pour reconnaître que les Rangers ont mérité leur victoire?

Tout à fait. Je les ai trouvés plus costauds dans l’impact, dans les duels, plus techniques aussi. Si on veut espérer bien figurer dans cette Europa League, il faudra afficher un bien meilleur niveau que celui-ci. Malgré tout, on a une balle d’égalisation à la fin (par Cop) et là où on n’arrive pas à mettre un but à 7 mètres, l’adversaire y arrive à 40 mètres. Ces deux actions résument un peu notre niveau insuffisant ce jeudi soir.

À part les deux ballons repoussés par la transversale, le contenu offensif a été très pauvre…

La grosse frustration, c’est qu’on a mis tous les joueurs offensifs dont on dispose sur le terrain. Carcela, Oulare, Avenatti, et Cop sont entrés, pour le même résultat. On ne peut pas se reposer tout le temps sur notre défense. Pour gagner un match, il faut marquer. Et en deuxième mi-temps, leur gardien n’a pas eu un arrêt à effectuer.

Était-ce le bon plan de débuter ce match avec une défense à cinq?

Cela me semblait être le système le plus approprié. Le fait de repasser en 4-2-3-1 ne nous a d’ailleurs pas amené grand-chose en plus, parce que quelque que soit le système, il faut que les joueurs évoluent à un certain niveau.

Peut-on dire que votre équipe a été trop timorée?

Ce n’était tout simplement pas suffisant. On n’a pas été dans la percussion, on n’a pas su amener assez de ballons devant le but. On n’a pas joué un match d’Europa League. Il fallait faire beaucoup plus.

On vous sent terriblement déçu par votre équipe?

J’ai dit aux joueurs qu’il n’y avait pas de regret à avoir. Quand on preste ce niveau-là, on a tout simplement ce qu’on mérite. Maintenant, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. À nous de prendre acte et de dire que chacun doit évoluer à un meilleur niveau, individuellement et collectivement, sinon la sanction tombe toute de suite Je pense qu’on vaut bien mieux que ce qu’on a montré…