Coronavirus: un reportage poignant au sein du CHU Charleroi diffusé sur la RTBF (vidéo)

Une épreuve difficile pour le personnel soignant. « On a du mal à dormir » confie une infirmière. « J’ai peur du lendemain, qu’on arrive à saturation, on ne pourra pas tous les sauver. Il faudra choisir, faire un tri dans les patients. Qui on sauve ? Je ne sais pas. Vivre avec ça ? Je ne sais pas. »

La deuxième vague de la pandémie de covid-19 frappe la Belgique de plein fouet. Le Hainaut est la première province belge à dépasser son « pic record » de la première vague ce jeudi, si l’on regarde l’indicateur des admissions à l’hôpital (retenu par le Celeval).