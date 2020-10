Kemar Roofe est allé chambrer les supporters du Standard après son but: «C’était juste pour nous narguer» (vidéo)

L’assistant de Philippe Montanier est allé à la rencontre de Kemar Roofe, au coup de sifflet final, pour lui reprocher son attitude après son but. Nicolas Gavory et Zinho Vanheusden, qui avait déjà apostrophé Roofe après son but, lui ont emboîté le pas. Obbi Oulare, ensuite, a lui aussi tenté de s’expliquer avec l’ancien Anderlechtois, mais il a été barré par un membre du staff écossais.

« Qu’il (NDLR : Roofe) soit content de marquer, c’est bien normal, mais après, traverser le terrain pour provoquer les supporters, cela ne sert à rien », expliquait Arnaud Bodart. « Sa célébration, c’était juste pour nous narguer. Ça n’avait pas lieu d’être. Ce comportement est inadmissible », poursuivait Samuel Bastien.

À noter qu’après son but, Kemar Roofe a fait le signe « A » avec ses mains devant la tribune du Standard. Ce geste n’était a priori pas une référence à Anderlecht, puisque l’attaquant anglais l’effectue après chaque but depuis des années. Mais chacun l’interprétera à sa façon…