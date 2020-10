Coronavirus: le cap des 10.000 nouveaux cas quotidiens en moyenne est franchi

La Belgique a franchi le cap des 10.000 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 avec une moyenne de 10.454 cas, ressort-il vendredi matin de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano.

Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes continue d’augmenter et s’élève désormais à 10.454 cas (+69 %) entre le 13 et le 19 octobre. Au cours de cette période, le virus a fait plus de 35 morts (+13) en moyenne par jour.