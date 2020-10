Comité de concertation: les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus seront annoncées à 9 heures

Plus de 3.600 personnes souffrant du covid sont désormais hospitalisées en Belgique. Plus de 570 aux soins intensifs. Face à ces chiffres, Alexander De Croo a décidé d’accélérer le tempo. Il a convoqué virtuellement ses ministres et les ministres-présidents des Régions et communautés pour une réunion jeudi soir à 20 heures. La réunion se veut « décisive ».

À quoi s’attendre ?

Les coiffeurs et les magasins – même « non-essentiels » – devraient par exemple rester ouverts. On pourrait par contre limiter le temps passé dans le magasin à un certain nombre de minutes ou réduire de nouveau à une seule personne pour un caddie. « Les bonnes mesures ont été prises vendredi et il faut attendre dix jours avant d’en percevoir les résultats », a déjà expliqué Alexander De Croo à la Chambre. « Nous allons corriger le tir en Comité de concertation, mais nous devons être déterminés et ne pas changer de stratégie. »