Comité de concertation: les mesures auxquelles il faut s’attendre

Le Comité de concertation tiendra une conférence de presse ce vendredi à 09h00 pour présenter les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus décidées jeudi soir, a confirmé le cabinet du Premier ministre Alexandre De Croo. Ces nouvelles mesures devraient concerner les secteurs du sport et de la culture. Plusieurs médias évoquaient vendredi matin l’interdiction d’accueillir des supporters pour les événements sportifs. Les théâtres et cinémas ne pourraient quant à eux plus accueillir qu’un maximum de 200 spectateurs maximum et ce, indépendamment de la taille de la salle. Ces mesures seraient prises pour une durée de quatre semaines et entreraient en vigueur immédiatement.

Lire aussi Symptômes, contacts, tests, quarantaine…: le guide pour y voir plus clair Les coiffeurs et les magasins – même « non-essentiels » – devraient par exemple rester ouverts. On pourrait par contre limiter le temps passé dans le magasin à un certain nombre de minutes ou réduire de nouveau à une seule personne pour un caddie. « Les bonnes mesures ont été prises vendredi et il faut attendre dix jours avant d’en percevoir les résultats », a déjà expliqué Alexander De Croo à la Chambre. « Nous allons corriger le tir en Comité de concertation, mais nous devons être déterminés et ne pas changer de stratégie. » Une stratégie qui passe en premier lieu par une réduction maximale du nombre de contact.