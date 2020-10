Enseignement secondaire: les cours continuent à se donner à l’école du lundi au vendredi

Malgré le renforcement de mesures qui ont été annoncées en conférence de presse par le gouvernement fédéral, les différents ministres l’ont dit et répété. La priorité est et reste de maintenir les enfants à l’école. Même si l’enseignement obligatoire (maternelles, primaire et secondaire) est passé en code orange. Les cours continuent à se donner en présentiel en raison du lundi au vendredi. Pour rappel, le congé de Toussaint a été prolongé jusqu’au 11 novembre inclus.

Pour rappel, dans l’enseignement supérieur est passé en code orange. 80 % des cours à distance est la règle, sauf pour les étudiants de 1re BAC. En présentiel, un maximum de 20 % des étudiants sont autorisés dans les auditoires.