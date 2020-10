L’Australien Ben O’Connor, 24 ans, rejoint Greg Van Avermaet chez AG2R

«Je ne connais que très peu la France, à part des vacances dans les Alpes avec mes parents, mais je sais que l’équipe AG2R Citroën Team fait partie des équipes historiques du peloton», a ajouté l’Australien, âgé de 24 ans.

Révélé par son succès d’étape dans le Tour des Alpes 2018, O’Connor était suivi depuis par Vincent Lavenu.

L’Australien a réalisé trois journées tonitruantes dans le Giro. Deuxième mardi de l’étape de San Daniele del Friuli, il a gagné la suivante à Madonna di Campiglio et a longtemps figuré en tête de la course jeudi avant d’être rejoint et débordé à 8 kilomètres du sommet du Stelvio. Il compte quatre victoires professionnelles à son palmarès.

O’Connor complète le recrutement très international d’AG2R Citroën qui a vu partir Romain Bardet, son chef de file emblématique, mais a fait venir, notamment et outre Greg Van Avermaet, le Luxembourgeois Bob Jungels, ex-vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, et le Suisse Michaël Schär, l’un des gros rouleurs du peloton, ainsi que le Français Lilian Calmejane, vainqueur d’étape sur le Tour et la Vuelta par le passé.