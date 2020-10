Coronavirus: Bruxelles et la Wallonie sont les régions les plus touchées d’Europe

La Belgique a franchi le cap des 10.000 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 avec une moyenne de 10.454 cas (+69 % par rapport à la semaine précédente), ressort-il vendredi matin de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. Ce week-end ou la semaine prochaine, nous devrions atteindre près de 20.000 contaminations par jour, a averti Steven Van Gucht lors de la conférence de presse de Sciensano ce vendredi. Le taux d’infection est plus marqué chez les jeunes, mais se répercute sur les gens plus âgés. La moitié des cas ayant plus de 37 ans. De fortes augmentations sont vues chez les plus de 70 ans (doublement sur base hebdomadaire) et les plus de 90 ans (doublement tous les 5 jours). « Les plus de 90 ans, par rapport à leur représentation dans la société sont les deuxièmes les plus touchés par le virus après les 20-30 ans », a souligné Yves Van Laethem.

Ce vendredi, le Comité de concertation a pris de nouvelles mesures afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Bruxelles et la Wallonie sont les régions les plus touchées en Europe. La situation en province de Liège est particulièrement préoccupante. La Flandre compte, elle, la plus forte hausse actuelle. Les chiffres y doublent tous les 7 jours, tandis que la moyenne Belge est de 9 jours.