Coronavirus - Les commerçants soulagés de ne pas retomber dans un confinement (2)

Le syndicat chrétien est moins optimiste quant au respect des gestes barrière dans le chef des clients. "Entre les règles à rappeler sans cesse, le manque de personnel et la crainte de la maladie, les travailleurs du commerce sont à bout, eux aussi", assène la CNE dans un tract. Elle appelle les employeurs à ne pas se cacher derrière le gouvernement et à prendre leurs responsabilités. Selon elle, il faut pallier le manque de personnel, renforcer les mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus et rediscuter des compensations prévues.

L'Union des classes moyennes estime pour sa part qu'il n'y a aucune raison de se réjouir pour les PME. "Le tour de vis de ce vendredi ne concerne pas directement les entrepreneurs, mais il accroît leurs difficultés."

L'organisation patronale souligne la "terrible incertitude" dans laquelle baignent les entrepreneurs. "Personne ne peut dire aujourd'hui dans quelles conditions ils pourront travailler lors des fêtes de fin d'année... qui doivent se préparer dès maintenant. Ils paient les pots cassés de l'échec du contrôle sanitaire de l'épidémie. Il est difficile de comprendre et d'accepter que sept mois après le premier confinement, le testing soit débordé, le tracing inefficace, la quarantaine aléatoire et l'application Coronalert balbutiante. Dans les pays où tout cela fonctionne, il est possible de prendre des mesures ciblées et locales et de donner aux entrepreneurs un cadre stable et compatible avec l'exercice de leur métier."

A l'instar de la FEB, l'UCM appelle à prolonger le chômage temporaire pour force majeure coronavirus.