Coronavirus: 75 militaires belges contaminés lors d’un camp d’entraînement en Allemagne

Plus de 1.000 soldats belges ont participé à l’exercice militaire organisé au camp d’entraînement de Bergen-Hohne, en Basse-Saxe. Les 75 militaires testés positifs ont été rapatriés en Belgique en bus. Le conducteur était complètement isolé grâce à une paroi en plexiglas et il portait un masque FFP2, a précisé le service de presse de la Défense à l’agence Belga.

Lors d’un camp d’entraînement militaire en Allemagne, 75 soldats belges ont été infectés par le coronavirus entre le 19 et le 23 octobre, a indiqué la Défense vendredi.

« Le commandant de l’exercice a eu un entretien, dimanche 18 octobre, avec les autorités allemandes pour faire une mise au point des procédures de reporting ainsi qu’une coordination des mesures de restriction des contacts avec le milieu civil », a précisé la Défense.

Si un militaire présente des symptômes du Covid-19 lors d’une mission à l’étranger, il est immédiatement isolé et est testé dès que possible. Ses contacts rapprochés sont également isolés jusqu’à ce que les résultats du test soient disponibles. Dans le cas où la personne est positive, ces mêmes contacts restent isolés et sont également testés.