Coronavirus - 34 distributeurs belges s'associent pour soutenir le commerce local le temps d'un week-end

L'initiative Bel Friday, clin d'œil au Black Friday, rassemble des acteurs du secteur non-alimentaire et des médias, représentant plus de 1.800 points de vente à travers le pays et 10.000 collaborateurs. Parmi ces 34 distributeurs, on retrouve des enseignes telles que LolaLiza, Bel&Bo, Newpharma, Chaussures Maniet ! Luxus, Club, Proximus, Dreambaby, Dreamland, E5, Selexion ou encore JBC.

Ensemble, ils souhaitaient mettre à l'honneur la richesse des commerces belges et "chouchouter" le client, cela afin de renforcer l'économie et son tissu local. La crise du Covid-19 a en effet montré que le consommateur est et reste sensible à l'ancrage local, justifient les organisateurs, qui ont présenté l'événement vendredi.