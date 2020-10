Coronavirus: le secteur de la santé attend des mesures plus fortes, «la situation risque d’être dramatique»

À la suite des nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du covid-19, dévoilées vendredi matin par le comité de concertation, le secteur de la santé s’impatiente et réclame des mesures plus strictes et plus efficaces. L’Association belge des syndicats médicaux (Absym), la fédération des établissements de soins Santhéa et le Collège de Médecine générale francophone de Belgique (CMG) réagissent. « Depuis hier, les hôpitaux ont reçu l’ordre d’arrêter les opérations chirurgicales, on ne va plus faire que des soins vitaux dans les hôpitaux dans les prochains jours, voire les prochains mois », explique le président de l’Absym, Philippe Devos. « On a décidé de s’orienter vers les soins afin de s’assurer que la médecine puisse sauver le plus de vies possibles […] Ce virus ne donne pas droit à l’erreur. »

Les résultats des mesures décidées ces derniers jours seront visibles dans une semaine, ajoute M. Devos. « Là on sera fixés : si au 1er novembre on ne constate pas un aplatissement de la courbe, la situation risque d’être dramatique dans les hôpitaux », alerte-t-il. « On fait déjà face à beaucoup plus de cas que lors de la première vague dans beaucoup de provinces, et les limites se rapprochent. » En effet, certains établissements préviennent déjà de leur incapacité à passer en phase 2B, compte tenu du manque de personnel, notamment dans les provinces de Hainaut et Liège ainsi qu’en Région Bruxelles-Capitale, où il y a « en moyenne 20 % de médecins et infirmiers absents ». Aujourd’hui, en phase 2A, « on est dans une situation où on demande 15 % de lits en plus, avec 20 % de personnel en moins. La 2B c’est 40 % de lits en plus », précise M. Devos.