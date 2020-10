La Ligue francophone de hockey autorise finalement les rencontres en U14, U16 et U19

Suite à l’annonce des décisions du Comité de concertation concernant le sport amateur, les Organes d’Administration des deux Ligues et de l’ARBH se sont concertées, ce matin, afin de prendre des décisions spécifiques concernant le hockey. « Même si nous devons vérifier un certain nombre d’aspects importants auprès des cabinets des Ministres des Sports et de nos stakeholders, notamment sur la base des arrêtés ministériels annoncés, nous pouvons néanmoins déjà annoncer avec certitude, c’est que tous les matchs séniors/adultes sont annulés à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au jeudi 19 novembre inclus. Les matchs de rattrapage de ce soir sont également remis. Une communication commune, valable pour l’entièreté du hockey belge, est toutefois prévue cette après-midi. »

Mais dans le même temps, l’Organe d’Administration de la LFH, qui a pris bonne note des décisions politiques, a décidé de s’aligner sur ces nouvelles décisions. « Une partie des mesures annoncées il y a 2 jours par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont plus lieu d’être. Les rencontres des divisions régionales LFH U14, U16 et U19 peuvent toujours se jouer. Ce qui signifie concrètement que tous les matchs qui étaient planifiés au samedi 24 octobre 2020, peuvent être disputés comme prévu. »

Les rencontres de Pro League des Red Lions et des Red Panthers, programmées dans les installations d’Uccle Sport, à la fin du mois, se dérouleront, elles, comme prévu, et à huis clos, puisqu’il s’agit de sport professionnel.