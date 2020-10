Comité de concertation: les différents secteurs réagissent aux nouvelles mesures

Le syndicat chrétien est moins optimiste quant au respect des gestes barrière dans le chef des clients. « Entre les règles à rappeler sans cesse, le manque de personnel et la crainte de la maladie, les travailleurs du commerce sont à bout, eux aussi », assène la CNE dans un tract. Elle appelle les employeurs à ne pas se cacher derrière le gouvernement et à prendre leurs responsabilités. Selon elle, il faut pallier le manque de personnel, renforcer les mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus et rediscuter des compensations prévues.

Le secteur de la santé attend des mesures plus fortes

À la suite des nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du covid-19, dévoilées vendredi matin par le comité de concertation, le secteur de la santé s’impatiente et réclame des mesures plus strictes et plus efficaces. L’Association belge des syndicats médicaux (Absym), la fédération des établissements de soins Santhéa et le Collège de Médecine générale francophone de Belgique (CMG) réagissent.

« Depuis hier, les hôpitaux ont reçu l’ordre d’arrêter les opérations chirurgicales, on ne va plus faire que des soins vitaux dans les hôpitaux dans les prochains jours, voire les prochains mois », explique le président de l’Absym, Philippe Devos. « On a décidé de s’orienter vers les soins afin de s’assurer que la médecine puisse sauver le plus de vies possibles […] Ce virus ne donne pas droit à l’erreur. »

Les résultats des mesures décidées ces derniers jours seront visibles dans une semaine, ajoute M. Devos. « Là on sera fixés : si au 1er novembre on ne constate pas un aplatissement de la courbe, la situation risque d’être dramatique dans les hôpitaux », alerte-t-il. « On fait déjà face à beaucoup plus de cas que lors de la première vague dans beaucoup de provinces, et les limites se rapprochent. »

Le directeur général de Walibi Belgium se dit « triste et résigné »

À la suite des nouvelles mesures sanitaires qui imposent la fermeture des parcs d’attractions, Jean-Christophe Parent, le directeur général de Walibi Belgium, s’est dit vendredi « à la fois résigné et triste pour les collaborateurs ». Alors que le parc d’attractions wavrien avait déjà annulé ses festivités d’Halloween, remplacés par un festival Walibi on Stage qui lui aussi avait dû être annulé, il ne pourra plus accueillir les visiteurs pour les vacances d’automne. Jean-Christophe Parent partage aussi sa perplexité face à la décision des autorités, alors que des protocoles stricts étaient respectés dans le parc.

« Notre secteur est ciblé alors que le reste de l’activité touristique peut continuer. Je crains que notre public s’éparpille dans d’autres activités et que cela ne change finalement rien à la problématique de la gestion des flux de visiteurs. Je suis conscient que les décisions sont difficiles à prendre, mais personne ne m’a demandé de venir expliquer quelle était la situation chez nous. Alors que nous organisons des activités en extérieur, dans un parc de 35 hectares… Je suis un peu perplexe : nous subissons une fermeture alors que, comme l’horeca d’ailleurs, nous avons fait d’énormes efforts pour respecter des protocoles extrêmement stricts », commente Jean-Christophe Parent.

La saison 2020 de Walibi est qualifiée de « catastrophique » par son directeur général, avec une perte de chiffre d’affaires d’environ 50 %. Le plan de redéploiement entamé par le parc d’attractions de Wavre n’est cependant pas remis en cause, même si le phasage devra être revu. Les travaux en cours pour proposer dès le printemps prochain un nouveau « mégacoaster », la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux, se poursuivent sur place.

Un « coup dur » pour l’Union belge de football

Mehdi Bayat, président de l’Union belge, a parlé d’un « coup dur » à la suite de l’annonce du comité de concertation de faire jouer les rencontres de la Jupiler Pro League et de D1B sans public. « Économiquement, c’est extrêmement difficile. »

« C’est un coup dur pour notre secteur d’activité, mais en même temps l’heure est grave et notre responsabilité est dans ces moments-ci d’être solidaire de notre gouvernement et des décisions qui ont été prises », a réagi Mehdi Bayat qui est aussi président du Sporting de Charleroi sur la RTBF. « Il faut surtout les soutenir et espérer que dans un mois la situation nous permette de faire revenir du public dans les stades ».