Coronavirus: la crise a creusé un trou budgétaire d’1,5 milliard d’euros en Région bruxelloise

« Nous allons clôturer l’année 2020 avec un déficit complémentaire d’un milliard d’euros. Mais cet énorme déficit consiste simplement en 500 millions d’euros de mesures de soutien à l’économie et au système social et 500 millions d’euros de pertes de recettes. Que quelqu’un vienne nous dire sur quelles dépenses nous aurions dû économiser, et quels moyens n’auraient pas dû être mobilisés », a-t-il justifié.

Selon Rudi Vervoort, ces montants s’ajoutent aux investissements déjà lourds qui avaient été décidés. Le solde budgétaire sera par conséquent négatif de plus de 1,5 milliard d’euros.