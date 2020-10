«Nous ne voulons pas que notre système de santé s’écroule»: l’appel à l’aide des fédérations hospitalières

À partir du 2 novembre, tous les hôpitaux belges devront réserver 60 % de leurs lits en soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19 et en créer 15 % de plus.

Les nouvelles mesures annoncées par le Comité de concertation vendredi matin sont « tout à fait insuffisantes », avertissent trois fédérations hospitalières (Gibbis, Santhea et Unessa), qui s’associent pour envoyer un nouvel appel à l’aide aux autorités du pays. À partir du 2 novembre, tous les hôpitaux belges devront réserver 60 % de leurs lits en soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19 et en créer 15 % de plus. « Certains ont déjà dépassé ce cap », assurent les trois fédérations. « Quelles sont les mesures prises aujourd’hui qui vont avoir un réel impact sur les hospitalisations sans cesse croissantes ? », questionnent-elles, alors que la Belgique affiche pour la première fois une moyenne de 10.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19.

Lire aussi Coronavirus: le pari d’un reconfinement modéré et progressif « À cela s’ajoutent les nouvelles hospitalisations en constante augmentation », avec plus de 400 admissions par jour. « Le personnel soignant et les hôpitaux ne vont pas tenir le coup », préviennent Gibbis, Santhea et Unessa. Dès lundi, toutes les interventions non urgentes devront être reportées, un choix « indispensable pour pouvoir garantir une prise en charge optimale des patients Covid ». Toutefois, « aujourd’hui plus que jamais, notre préoccupation première est de ne laisser personne sur le carreau. Nous voulons à tout prix pouvoir prendre en charge aussi bien les patients Covid que non-Covid avec des pathologies essentielles et urgentes », expliquent les représentants des établissements de soins.