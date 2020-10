Jérémy Doku ne se voyait pas quitter Anderlecht cette saison: «Je ne pensais pas à un départ»

Dans un entretien accordé au média de son nouveau club, le Stade Rennais, Jérémy Doku est revenu sur son départ du Sporting d’Anderlecht au début du mois d’octobre. « Je ne pensais pas à un départ. J’imaginais faire cette saison à Anderlecht puis quelques équipes se sont intéressées à moi. J’ai choisi Rennes car c’était le meilleur projet qui se présentait à moi. »

Cette arrivée en Bretagne, dans un club ambitieux, est l’occasion pour lui de franchir un nouveau pallier dans sa carrière. « La Ligue 1 est un niveau supérieur, on joue la Ligue des champions. Je dois franchir de nouvelles étapes. je serai plus attendu avec mon nouveau club, c’est sûr, mais c’est à moi de prouver. Je ne vais pas dire que je suivais tous les matches de Rennes, mais je savais l’importance du club dans le football français. »

Le jeune ailier a également brièvement évoqué sa relation avec Romelu Lukaku, qu’il côtoie désormais en équipe nationale. « Je suis entouré de très bons joueurs avec la sélection, j’apprends plus vite grâce à eux. Je peux compter sur des joueurs d’expérience comme Romelu Lukaku. Il me parle beaucoup, il m’aide sur le terrain et dehors pour gérer la pression. »