Rallyes: les stars du Mondial ne rouleront pas ce week-end

Du coup, et alors que la tenue du rallye belge est déjà assortie depuis un moment des plus grands doutes émis par les ténors du Mondial des rallyes, cette double annulation prononcée sur notre territoire ne fait bien sûr que renforcer ces doutes. La situation actuellement rencontrée par les hôpitaux liégeois a déjà permis à certains également d’émettre des réserves quant à la tenue de la dernière journée du rallye programmée à Francorchamps. À noter par ailleurs que cette dernière journée doit s’organiser de pair avec la manche du championnat WRX de rallycross. Mais dans quelle mesure celle-ci pourra-t-elle être organisée sans public ?

Bref, ce qui s’apparentait à un double événement insolite ce week-end chez nous, a non seulement fait deux fois pshiiit. Mais en plus, cette double annulation n’a fait que relancer les préoccupations les plus grandes quant à la venue du Mondial des rallyes, en Belgique, pour la première fois de l’histoire. À un mois de l’événement, et avec tout ce qui semble nous attendre dans les prochains jours, il serait cependant plus qu’hasardeux de se lancer dans la moindre spéculation avant au moins 15 jours, soit au moment où les autorités ont prévu d’évaluer les premiers effets des annonces formulées aujourd’hui et vendredi dernier.