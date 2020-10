Chaque habitant se fait livrer en moyenne 15 colis par an, soit un tous les 24 jours

Chaque habitant se fait livrer en moyenne 15 colis par an, soit un tous les 24 jours en Belgique, ressort-il de l'observatoire postal de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) publié vendredi. En comparaison, en 2010, la moyenne était de six livraisons par an par personne, qui avaient lieu tous les 64 jours. Les volumes traités dans la poste aux lettres ont, eux, reculé de 7,2% l'an dernier, ce qui constitue la plus forte baisse depuis 2012.

Par Belga