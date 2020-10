Coronavirus - Les parcs d'attractions en Flandre partagés entre "incompréhension" et réalisme (2)

La fermeture décrétée par le gouvernement fédéral fera perdre 5 millions d'euros au groupe, qui va devoir mettre plus de 250 employés au chômage économique, chiffre-t-il. Surtout que l'entreprise a investi massivement pour rendre ses parcs "coronaproof", pointe le directeur général.

Le Comité de concertation a décidé vendredi de fermer à nouveau les parcs d'attractions. Steve Van den Kerkhof, directeur général du groupe Plopsa, trouve cette décision incompréhensible. "Je comprends qu'il n'est pas possible de réunir 5.000 personnes en un seul endroit. Mais que 10.000 personnes puissent se réunir dans un parc animalier est inconcevable", a-t-il précisé.

Selon le CEO de Plopsa, la décision est inattendue. "Il n'y avait aucune indication que nous devions fermer." Le groupe espère que les mesures de soutien seront suffisantes pour couvrir cette période. "S'ils veulent que nous fermions, ils doivent aussi s'assurer qu'il y a suffisamment de soutien", ajoute Steve Van den Kerkhof, précisant qu'une entreprise telle que Plopsa nécessite d'autres compensations que des plus petites structures par exemple.

"Le fait que la décision tombe juste avant les vacances d'automne, l'une des périodes les plus populaires auprès de nos visiteurs, la rend encore plus pénible", poursuit le directeur général, rappelant que les parcs d'attractions étrangers, eux, restent ouverts et lancent de nombreuses campagnes de marketing pour attirer les visiteurs belges.