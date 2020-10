Philippe Montanier, l’entraîneur du Standard: «Le Covid? S’inquiéter, c’est mauvais pour la santé»

Le déplacement du Standard à Saint-Trond, s’il est maintenu (chaque club peut demander un report du match si un grand nombre de cas positifs est constaté dans l’effectif), se fera donc sans supporters. L’aggravation de la situation sanitaire en Belgique a poussé les autorités à renforcer les mesures, notamment dans le domaine sportif.

Pour Philippe Montanier, qui doit se passer de trois joueurs touchés par le virus (Raskin, Sissako, Balikwisha), difficile de faire abstraction de cette ambiance morose. Mais après une défaite contre les Rangers jeudi, le coach français ne veut pas se rajouter des problèmes dans la tête. « Je n’aime pas m’inquiéter de choses que je ne contrôle pas, ou qui pourraient éventuellement se passer dans le futur. Mon grand-père me disait que s’inquiéter c’est mauvais pour la santé. Je crois que de notre côté, il ne faut pas psychoter. Les joueurs font très attention, nous aussi. Je crois que comme tout le monde, nous allons devoir nous habituer au virus. C’est dommage qu’il n’y ait plus de supporters dans les stades, mais je pense que c’est quand même bien que les gens puissent toujours suivre la compétition, via les chaînes de TV. »