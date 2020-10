Coronavirus: «Trop de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas», s’inquiète le patron de l’OMS

L’hémisphère nord se trouve à un «moment critique» de la pandémie de Covid-19, a averti le patron de l’OMS vendredi, jugeant qu’un trop grand nombre de pays enregistrent une progression exponentielle des cas.

«Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu’en octobre», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.