Coronavirus - Réunion entre les syndicats et Comeos lundi à 17h30

Une réunion entre Comeos, la fédération du commerce et des services, et les syndicats se tiendra lundi à 17h30, a indiqué vendredi Delphine Latawiec, secrétaire nationale à la CNE. Les représentants des travailleurs demandent des mesures de sécurité sanitaire plus fortes dans les magasins.

Par Belga