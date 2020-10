Lukasz Teodorczyk se soigne en Pologne: l’attaquant devrait être de retour à Charleroi la semaine prochaine

L’attaquant des Zèbres a demandé au club – via des discussions avec la direction et le staff – de pouvoir aller se faire traiter en Pologne auprès de son médecin avant de revenir en Belgique pour effectuer sa rééducation. Il devrait être de retour au Sporting dans le courant de la semaine prochaine. Le club espère alors que ses douleurs (dans la zone pubienne) auront disparu afin que l’attaquant de 29 ans puisse suivre un programme correct pour revenir au plus vite dans le coup. Il est encore trop tôt pour envisager une date de retour dans le groupe et en compétition pour « Teo » puisque cela dépendra de l’évolution de sa douleur. Charleroi savait en recrutant l’ancien Anderlechtois qu’il ne serait très probablement pas disponible directement, mais espère évidemment pouvoir compter sur le buteur au plus vite.

Un amical à huis clos

Par ailleurs, privé de match de championnat suite au report de sa rencontre face à Waasland-Beveren, le Sporting de Charleroi disputera une rencontre amicale dans le strict huis clos ce samedi. L’identité de l’adversaire n’a pas été révélée.