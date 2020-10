Coronavirus: l’enseignement supérieur en code rouge ou presque

La FEF réagit

La Fédération des étudiants francophones espère que les établissements de l’enseignement supérieur ont anticipé la dégradation de la situation sanitaire. « On ne peut pas se permettre de faire les mêmes erreurs que lors des mois de mars et avril », a réagi vendredi soir Chems Mabrouk, présidente de la Fef, à l’annonce de la suspension des cours en présentiel.

« Nous faisons entièrement confiance aux experts, aux scientifiques et aux politiques dans leur prise de décision. Toutefois, nous espérons que les établissements ont anticipé par rapport à la première vague. On ne peut pas se permettre de faire les mêmes erreurs. Il faut assurer le suivi et éviter les décrochages, même à distance », a souligné Mme Mabrouk, redoutant les problèmes liés à la fracture numérique, à la précarité, à l’absence d’aide à la réussite, etc.