Vincent Kompany après Courtrai – Anderlecht (1-3): «Une bonne performance sur un terrain assez lourd»

Anderlecht a décroché sa quatrième victoire de la saison à Courtrai vendredi dans le cadre du match d’ouverture de la 10e journée du championnat de Belgique de football. Lukas Nmecha (6e, 65e) et Percy Tau (30e, 0-2) ont permis aux Mauves de se hisser à la 6e place avec 17 points tout comme l’Antwerp (5e), qui jouera le derby contre le Beerschot dimanche (13h30). Courtrai, qui a réduit la marque sur penalty par Mboyo (87e, 1-3), est 9e (14 points).

Vincent Kompany s’est livré au micro d’Eleven Sports après le coup de sifflet final de cette partie. « Je suis content car nous avons pris la possession du ballon dès le début du match. Quand on a le ballon, on marque. Quand on le laisse à nos adversaires, on est en difficulté. Ce n’est pas le match parfait. Mais face à une bonne équipe et sur un terrain très lourd, c’est une bonne performance ».

« Je me suis excusé auprès de l’arbitre »

En fin de match, M. Lardot a sifflé un penalty qui a énervé le coach des Mauves. Il faut dire que la faute de Cullen semblait inexistante. « Je me suis excusé auprès de l’arbitre car j’étais vraiment fâché après le penalty qu’il a sifflé. Il faut dire que moi, je jouais encore récemment dans un des championnats les plus physiques. Bref, j’avais envie d’applaudir le geste défensif. Attention, quand on a perdu, je n’ai pas cherché d’excuses. Je ne vais donc pas parler d’arbitrage ce vendredi. Et ce, même si j’ai ma vision du football ».

« Je suis perfectionniste. Quand on concède un tir, c’est déjà trop », tenait-il à encore signaler, toujours à la télévision, avant d’évoquer le calendrier à venir. « Si le coronavirus ne vient pas nous ennuyer, on saura rapidement créer une ossature. Nous avons en tout cas fait un grand pas dans une direction qui peut mettre les joueurs en évidence de manière individuelle ».