Albert Sambi Lokonga après Courtrai – Anderlecht (1-3): «C’est un réel soulagement»

Anderlecht a renoué avec la victoire ce vendredi soir sur la pelouse de Courtrai. Les Mauves se sont imposés sur le score de 1-3 grâce à un doublé de Nmecha et un but de Percy Tau. Albert Sambi Lokonga était très heureux aux termes des débats au micro d’Eleven Sports. « C’est sûr que ça fait du bien de gagner une rencontre après quelques matches où on méritait la victoire. On a les trois points et c’est le plus important », résumait l’Anderlechtois.

Si la déception était de rigueur dans le camp courtraisien, la joie était visible du côté mauve. « On a su mettre les buts qu’il fallait au moment qu’il fallait. On a aussi bien entamé la seconde période en plantant notre troisième goal. Bref, on a fait le travail. Même vu ce score, on a continué à pousser et à aller de l’avant. Ce succès est un soulagement. Par contre, il faut essayer de ne rien donner à l’adversaire. Van Crombrugge a fait de beaux arrêts mais on a quand même pris un but. Quant à moi, j’ai touché beaucoup de ballons et c’est le plus important ».

Verschaeren : « Des matches difficiles arrivent »

Yari Verschaeren avait un avis similaire. « On savait que ce serait un match difficile, mais nous avions le contrôle de la partie en début de rencontre. Le 0-1 puis le 0-2 nous ont fait du bien. Ensuite, ça s’est nettement mieux passé », expliquait-il, en référence notamment au partage face à OH Louvain la semaine dernière (le RSCA menait 2-0 avant de voir les Louvanistes revenir au score) ».

« J’ai connu quelques difficultés à droite lors de la première période, je me suis mieux senti à gauche après le repos », reprenait Verschaeren. « On sait qu’on n’est pas vraiment bien quand on mène 0-2 donc on a essayé de vite faire 0-3. Des matches difficiles arrivent et on va se préparer pour ces rencontres, sans le moindre stress ».