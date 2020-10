Yari Verschaeren après Courtrai-Anderlecht (1-3): «Un succès capital»

On savait qu’il fallait qu’on se rassure et que même si on avait mené 0-2 à 10 minutes du terme, ce n’était pas suffisant », expliquait ainsi Yari Verschaeren. « Dès le début de la rencontre, on avait le contrôle du match et, à 0-2 précisément, tout s’est mis correctement en place. Le calendrier qui nous attend est particulièrement difficile, il était dès lors capital qu’on s’impose. »

Son capitaine, Hendrik Van Crombrugge, ne disait pas autre chose. « Avec tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, il fallait qu’on revienne victorieux de ce déplacement toujours difficile. On essaie toujours de garder le zéro derrière et on a failli y parvenir mais il y a eu ce penalty qui n’en était pas un, me dit-on. Après, on ne doit pas oublier non plus que nos 20 premières minutes de la seconde mi-temps étaient très mauvaises. »

Les Anderlechtois ont apparemment retenu les leçons de leurs erreurs antérieures, de leurs errements récurrents. Grâce, aussi, comme l’a expliqué Pelé Mboyo, au manque de réalisme des avants courtraisiens. « On n’avait sans doute jamais obtenu autant d’occasions que ce soir mais on n’a pas réussi à se montrer concrets », expliquait l’attaquant du KVK. « Tout l’inverse d’Anderlecht. »

Si Peter Zulj savourait un retour retardé pour cause de Covid (« J’ai eu tous les symptômes avec de forts maux de tête et je suis content d’avoir retrouvé certaines sensations », glissait-il), Lukas Nmecha, lui, savourait son premier doublé anderlechtois. « Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe », expliquait-il. « Même s’il y a encore du déchet, ce qui est normal avec une équipe aussi jeune, on doit continuer à croire en nos moyens et à ne jamais rien lâcher. Ni à se relâcher. Personnellement, j’aurais pu encore marquer d’autres buts mais l’important, c’était le succès de l’équipe. »