Sport, culture, couvre-feu...: les mesures auxquelles on peut s’attendre à Bruxelles

« À la suite de l’augmentation constante de cas de personnes positives au Covid-19 en Région bruxelloise, la cellule de crise provinciale bruxelloise se réunira demain à 12h30 pour analyser la situation et prendre d’éventuelles nouvelles mesures », a affirmé Rudi Vervoort sur Twitter.

Ce samedi, le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, rencontrera les dix-neuf bourgmestres de la Région à 12 h 30, une conférence de presse étant annoncée à 14 h 30 pour d’« éventuelles mesures pour limiter la propagation du covid en Région bruxelloise ». Éventuelles ? En Comité de concertation jeudi, il apparaît que les autorités bruxelloises ont plaidé pour une fermeture complète dans le sport et la culture.

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé vendredi soir une série de nouvelles mesures, telles qu’un élargissement du couvre-feu, le passage à distance de l’ensemble des cours de l’enseignement supérieur ou encore la limitation des compétitions et entraînements sportifs aux moins de 12 ans.

« Ces mesures sont indispensables car le taux de propagation est plus important » en Wallonie, a expliqué Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, à la RTBF. « Ce reconfinement partiel avec des mesures plus fortes » qu’au niveau national était nécessaire et « je pense que Bruxelles va suivre », a-t-elle avancé.