NBA: la prochaine saison pourrait reprendre fin décembre

La saison 2020-2021 de NBA pourrait reprendre fin décembre, voire à Noël. C’est en tout cas un des scénarios étudiés par la ligue et les franchises du championnat professionnel nord-américain de basket, selon la presse américaine.

Le scénario le plus populaire proposerait une reprise du championnat le jour de Noël ou quelques jours plus tôt, et une saison régulière réduite à 72 matches (au lieu de 82), matches joués à huis clos. Le championnat se terminerait en juin et laisserait la possibilité aux joueurs de NBA de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les Jeux auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

Un accord doit encore être trouvé avec le NBPA (National Basketball Players Association), le syndicat des joueurs. Les parties se sont données jusqu’au 30 octobre pour parvenir à un accord.

Interrompue quatre mois et demi par la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 de NBA s’est terminée le 12 octobre dans la bulle de Disney World à Orlando en Floride, où les Los Angeles Lakers ont décroché un 17e titre de champion.