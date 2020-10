Gérard Piqué critique le FC Barcelone sur la gestion du cas Lionel Messi: «En tant que président, j’aurais agi différemment»

Lionel Messi a finalement entamé sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone, après avoir publiquement annoncé ses envies de départs du club catalan l’été dernier. Le sextuple Ballon d’Or a été retenu contre son gré par la direction. Une gestion qui n’a pas plu à son coéquipier Gérard Piqué, comme il l’a expliqué au média espagnol La Vanguardia.

« Messi ? En tant que président, j’aurais agi différemment. J’ai demandé à Leo de patienter. Mais je me demande : comment se fait-il que le meilleur joueur de l’Histoire, dont nous avons eu la chance de profiter, se réveille un jour et envoie un burofax parce qu’il a le sentiment de ne pas être écouté ? C’est trop choquant. Que se passe-t-il ? Leo mérite tout. Le nouveau stade devrait porter son nom, puis celui du sponsor. Nous devons préserver nos icônes, et non les discréditer. Ça me tape sur les nerfs », s’est indigné le défenseur catalan.