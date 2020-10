Premier League: Jordan Pickford pourrait finalement être suspendu après son tacle sur Virgil van Dijk

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jordan Pickford ! Alors que la fédération anglaise (FA) avait annoncé que Jordan Pickford ne serait pas sanctionné a posteriori pour son tacle qui a gravement blessé Virgil van Dijk samedi dernier, il pourrait finalement en être autrement pour le gardien anglais, selon le Daily Mail.

La FA avait indiqué que comme l’arbitrage vidéo était intervenu au cours de la rencontre et n’avait pas sanctionné Pickford à cause d’une position de hors-jeu du défenseur néerlandais, ils ne pouvaient plus revenir sur la phase. Mais le Daily Mail a annoncé ce vendredi que le PGMOL, l’organisme qui surveille l’arbitrage du football professionnel anglais, se réunirait prochainement par visioconférence, pour analyser cet incident.