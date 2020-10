GP du Portugal: Valtteri Bottas encore le plus rapide lors de la dernière séance d’essais libres

Suite au report pour cause de covid du South Belgian Rally prévu samedi à Vresse-sur-Semois, Ott Tanak et Craig Breen (Hyundai) vont retrouver Sébastien Ogier et Elfyn Evans (Toyota) à… Koekelaere dimanche ! La magie du rallye, à un mois de la manche belge du championnat du monde, sur laquelle le covid plane également …